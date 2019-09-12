ОАО «Банковский процессинговый центр» сообщил о том, что 16 и 21 сентября 2019 года с 02:00 до 05:00 будет проводить технологические работы на сетевом оборудовании Центра.

В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.