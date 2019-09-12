Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что главная опасность для будущего России — радикальный ислам. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Политик отметил, что наибольшее зло несет в себе шиитский радикальный ислам из Ирана, который стремится получить ядерное оружие и подчинить себе Ближний Восток.

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже. Потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — заявил Нетаньяху. Премьер считает, что такое «иррациональное стремление к господству угрожает всему человечеству».

Политик оценил отношения России и Ирана и отметил, что позиции этих двух стран иногда могут совпадать, но не всегда и не полностью. Нетаньяху подчеркнул, что высоко ценит координацию с президентом России Владимиром Путиным для противодействия попыткам Ирана завладеть ядерным оружием и подчинить себе Ближний Восток.

В четверг, 12 сентября, Нетаньяху посетит Сочи, где проведет переговоры с Путиным. Премьер-министр приедет в Россию третий раз за год. Политики обсудят ситуацию в Сирии, урегулирование на Ближнем Востоке и другие темы международной повестки.