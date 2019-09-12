Парламентские выборы в Беларуси пройдут в соответствии с требованиями общепринятых мировых стандартов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает БЕЛТА.

«Начало вашей миссии совпадает с важным политическим событием в стране — предстоящими парламентскими выборами. И вы сможете лично убедиться, что электоральная кампания пройдет в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов», — заявил Александр Лукашенко, обращаясь к дипломатам.

Глава государства заметил, что Запад всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях. Однако, по мнению Александра Лукашенко, даже в первые дни сбора подписей «уже очень весело».

«Убежден, что, какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений», — подчеркнул президент.