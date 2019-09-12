Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией является безусловным приоритетом белорусской внешней политики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, передает БЕЛТА.

Обратившись к послу Российской Федерации Дмитрию Мезенцеву, президент подчеркнул: «Развитие и углубление многоплановых двусторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики».

Особое внимание в двусторонних отношениях уделяется сейчас вопросам союзного строительства. «Мы с президентом России договорились, что в канун знаковой даты — 20-летия подписания Договора о создании нашего союза — должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития нашей интеграции. Мы это сделаем», — добавил Александр Лукашенко.