Председатель ЦИК Лидия Ермошина на пресс-конференции в Национальном пресс-центре заявила, что на предстоящих выборах в Палату представителей не будет вноситься изменений в порядок подсчета голосов. Речь идет о демонстрации бюллетеней наблюдателям, чтобы они могли видеть, за кого отдан тот или иной голос.

«Отдельная демонстрация каждого бюлетеня осуществляться не будет. Для этого нужно вносить изменения в закон», — сказала Лидия Ермошина.

Также она коснулась поправок в Избирательный кодекс, который представила депутат Анна Канопацкая. Ермошина заявила, что была допущена техническая ошибка, связанная с оформлением документов. В Палате представителей будут принимать решение, как рассматривать данный проект. Однако председатель ЦИК уверена, что даже если поправки будут рассмотрены, то они не вступят в силу до выборов.