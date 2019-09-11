Главное спортивное событие последних дней завершилось. В межконтинентальном легкоатлетическом матче сборная Европы победила сборную США. В составе команды победителей белорусские спортсмены.

14 легкоатлетов из нашей страны внесли весомый вклад в общую победу. В первый день соревнований Беларусь заработала 25 очков, во второй – 38. А накануне отличились Анна Малыщик в метании молота, Виталий Порохонько — в беге на 100 метров с барьерами, Дарья Борисевич — в беге на полтора километра, Карина Демидик — в прыжках в высоту, Кристина Тимановская — в беге на 200 метров, Эльвина Герман — в беге на 100 метров с барьерами, Алена Дубицкая в толкании ядра. Каждый из спортсменов принёс баллы в общую копилку. Лучше всех во второй день матча выступила Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину – 9 очков и лучший результат. Эмоции болельщиков легко понять, но трудно передать словами.

Церемония закрытия стала финальной точкой межконтинентального матча, который уже стал одним из самых ярких спортивных событий года в Беларуси.