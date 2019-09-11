Глава Минской области сообщил о строительстве экорынка.

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко провел встречу с президентом. После переговоров губернатор поделился подробностями с телеканалом «Беларусь 1».

Рассматривался вопрос создания рядом с Минском экорынка. В настоящее время там идет активное строительство. Все идет согласно графику.

В то же время главным вопросом является не строительство, а наполнение рынка. Необходимо, чтобы была своя изюминка. Планируется насыщать рынок только белорусскими товарами.

«Можно говорить смело, что белорусское – это «эко»», – отметил глава области.

Фермеры смогут приехать на экорынок и продать свою продукцию.

Площадь рынка будет составлять 20 тысяч квадратных метров.