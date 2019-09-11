В ночь на 11 сентября в Мозырский РОВД поступил звонок от неизвестной женщины с сообщением, что она убила человека.

Как рассказали в УВД, звонившая спутанно сообщала о происшествии, называла разные места, а после связь оборвалась, пишет Gomel.today.

В то же время, в оперативную службу поступил звонок от жительницы д. Романовка Мозырского района с сообщением, что в ее дом стучит незнакомая женщина, кричит, ведет себя неадекватно.

Одновременно, в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме. Прибывшие сотрудники МЧС и правоохранители обнаружили в сгоревшем доме труп женщины.

Вскоре сотрудники уголовного розыска обнаружили возможную подозреваемую: женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя неадекватно. Только утром она смогла рассказать свою версию событий.

Следствием установлено, что между 62-летней мозырянкой и ее 67-летней знакомой после совместного распития спиртных напитков возникла ссора. 62-летняя женщина железным ухватом нанесла несколько ударов своей обидчице, вызвала скорую, а после позвонила в милицию, подожгла шторы и ушла из помещения.

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.