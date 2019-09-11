В Беларуси от самоубийств в 2018 году гибли люди в 6,8 раз чаще, чем в результате убийств.

Лидирует по убийствам среди мужчин Витебская область. По самоубийствам — Могилевская.

Если от убийств в Беларуси в 2018 году было зафиксировано 4,8 смертей мужчин на 100 тысяч населения, то от самоубийств погибло 33 представителя сильного пола на это же количество жителей. Такие данные содержатся в Демографическом ежегоднике за 2019 год, который опубликовал Белстат. Thinktanks.by попытался разобраться где чаще всего происходят убийства и сомоубийства в Беларуси, а также кто чаще всего гибнет.

Убийства

Как свидетельствует статистика, количество зафиксированных убийств в Беларуси неуклонно снижается. Если в 2000 году было зафиксировано 16,1 такое преступление на 100 тысяч населения, то в 2018 году – 4,8.

Есть традиционно криминогенные и наиболее спокойные регионы по данному виду преступности. Например, в прошлом году, как и в позапрошлом, в Витебской области было зарегистрировано 7,5 убийств на 100 тысяч населения среди мужчин, тогда как в Минске данный показатель в 2018 году был на уровне 2,3 (в 2017 году – на уровне 2,8).

Женщины в результате убийств чаще всего гибли в 2018 году в Минской области — 2,4 случая на 100 тысяч жителей. Реже всего — в Минске — 1,2 случая на 100 тысяч.

Отметим, что женщины в Беларуси погибают от рук убийц примерно в два раза реже, чем мужчины.

Схожая пропорция и межу убийствами в городе и на селе. В деревнях в 2018 году произошло 7,5 убийств на 100 тысяч граждан, тогда как в городах было зафиксировано 4 убийства в соотношении с тем же количеством населения.

Самоубийства

Однако количество убийств меркнет по сравнению с количеством самоубийств. Причем женщины в Беларуси накладывают на себя руки примерно в 5 раз реже, нежели мужчины. Если в прошлом году добровольно ушли из жизни 33 мужчины (на 100 тыс. населения), то аналогичным образом закончили свой жизненный путь 6,9 женщин (на 100 тыс. населения).

Наибольшее количество самоубийств, также как и убийств, происходят в сельской местности. Суициды у селян случаются почти в 3 раза чаще, чем у горожан. Так в прошлом году покончили с собой на селе 65,1 мужчина и 11,4 женщин на 100 тысяч граждан. В городах данный показатель составлял 23,7 у мужчин и 5,6 у женщин.

Так что беспросветная безнадега губит деревню в прямом смысле слова.

Среди мужчин наибольшее количество самоубийств происходит, по данным за 2018 год, в Могилевской области — 46,5 на 100 тысяч жителей. Среди женщин — в Витебской области — 10,4 суицида на 100 тысяч населения.

Меньше всего накладывают на себя руки мужчины в Минске — 17,1 случай на 100 тысяч. Женщины — в Гомельской области — 5,2 суицида на 100 тысяч жителей.