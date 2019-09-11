Фото: Минск-Новости

Третья по счету перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября 2019 года.

Проведение переписи населения будут обеспечивать 12 500 человек. О ходе подготовки к важнейшему событию говорили в Совете Министров.

Набрать квалифицированный персонал, который пройдёт обучение, предстоит до 16 сентября 2019 года. Они в последствие должны корректно провести опросы, заполнить анкеты, а затем обработать данные.

Процесс переписи будет максимально автоматизирован, переписчики будут с планшетами, сейчас программное обеспечение тестируют. Но всё же специалисты прогнозируют, что абсолютное большинство граждан Беларуси предпочтет использовать возможность самопереписи через единую межбанковскую систему идентификации или спецприложение. Сэкономив, таким образом, свое время.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА