Третья по счету перепись населения Беларуси пройдёт с 4 по 30 октября 2019 года.

Проведение переписи населения будут обеспечивать 12 500 человек. О ходе подготовки к важнейшему событию говорили в Совете Министров.

Набрать квалифицированный персонал, который пройдёт обучение, предстоит до 16 сентября 2019 года. Они в последствие должны корректно провести опросы, заполнить анкеты, а затем обработать данные.

Процесс переписи будет максимально автоматизирован, переписчики будут с планшетами, сейчас программное обеспечение тестируют. Но всё же специалисты прогнозируют, что абсолютное большинство граждан Беларуси предпочтет использовать возможность самопереписи через единую межбанковскую систему идентификации или спецприложение. Сэкономив, таким образом, свое время.