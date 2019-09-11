10 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что отправляет в отставку своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, так как «крайне не согласен со многими его предложениями». Болтон утверждает, что отставка была его собственной инициативой.

The New York Times пишет, что разногласия между Трампом и Болтоном касаются Ирана, КНДР и Афганистана. Трамп стремится наладить отношения с Ираном и КНДР, что не нравится Болтону и некоторым другим сотрудникам администрации, которые считают эти страны очень ненадежными. Одним из последних проявлений разногласий было намерение Трампа подписать мирный договор с движением «Талибан». Болтон выступал резко против, и Трамп в конце концов отказался от переговоров.

Также Болтон выступал за то, чтобы нанести ракетный удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник США. Тогда Трамп в последний момент отменил приказ об ударе. Болтону также не нравилось, что президент США ищет диалога с Ким Чен Ыном, хотя Северная Корея не отказывается от ядерной програмы. Болтон видел свою работу в том, чтобы останавливать Трампа от сделок с врагами США, и раздражал президента, не соглашаясь с его политикой, когда решения были уже приняты, пишет издание.

CNN отмечает, что Трампу не нравились и заявления Болтона по Венесуэле. Кроме того, он считал, что Болтон больше не отрабатывает повестку президента, а подрывает его авторитет. Последней каплей стало намерение Трампа пригласить лидеров «Талибана» на переговоры в резиденцию Кэмп-Дэвид. Эти планы Трампа посеяли раскол в администрации президента.

Также Трамп считал, что Болтон недостаточно убедительно защищает его решения перед журналистами, так как сам был не согласен с некоторыми целями Трампа во внешней политике, сказал изданию высокопоставленный сотрудник администрации.

На вопрос CNBC, стало ли причиной отставки приглашение лидеров «Талибана» на мирные переговоры в Кэмп-Дэвид, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ответила, что «причин было очень-очень много».

На совместной пресс-конференции госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стива Мнучина, на которой должен был присутствовать и Болтон, Помпео заявил, что внешняя политика США не изменится после отставки советника по нацбезопасности.