Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast. Об этом агентству РИА Новости рассказал владелец дома напротив Грег Талли.

По его словам, репортер сидел в машине, когда родные Смоленкова «увидели его, вошли в дом и спустя 15 секунд уехали на обеих машинах. И на этом все», — добавил Талли.

9 сентября CNN сообщил, что два года назад США вывезли из Москвы очень информированного агента после встречи Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным телеканала, ЦРУ якобы испугалось, что глава государства мог ненароком «раскрыть» шпиона.

Позднее появилось предположение, что этим агентом мог быть Олег Смоленков. В 2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. Журналисты также обнаружили, что в 2018-м человек с такой же фамилией купил дом в Вирджинии.