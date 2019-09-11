20-летняя жительница Жабинки 7 сентября 2019 года умерла в реанимации больницы в Бресте.

Речь идет о пострадавшей, которой 31 августа зажало шею автомобильным стеклом. Ранее сообщалось, что молодая женщина гостила с семьей у знакомых в деревне Старое Село Брестского района. Вечером супруг девушки нашел её без сознания возле автомобиля.

Предположительно, мать пыталась достать из машины двухлетнюю дочь. В этот момент малышка нажала кнопку автоматического закрытия стекла. Голова женщины оказалась зажата на уровне шеи.

Как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, пострадавшая скончалась в реанимации седьмого сентября. СК проводит проверку по факту смерти женщины.