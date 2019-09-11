Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в комментарии корреспонденту DW подтвердила во вторник, 10 сентября, что в автопарке Александра Лукашенко есть Tesla. На вопрос, откуда эта машина появилась, Наталья Эйсмонт ответила, что Tesla президента «с завода».

Предоставить информацию о том, кто и с кем ездит на электромобиле, пресс-секретарь не смогла: «Знаю точно, что периодически Александр Григорьевич испытывает ее на скорость. А однажды даже разобрал частично, чтобы посмотреть, как она работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее». Сама Наталья Эйсмонт на Tesla не ездила.

Кто подарил Лукашенко Tesla?

Происхождение электрокара Tesla заинтересовало общественность Беларуси после того, как основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск опроверг слова Александра Лукашенко о том, что он якобы подарил белорусскому лидеру электромобиль Tesla. На вопрос пользователя Twitter, действительно ли он сделал Лукашенко такой подарок, Маск отметил: «О нет».

Пресс-секретарь подтвердила, что Лукашенко имел в виду ту же самую машину, которую он впервые протестировал на свой день рождения в 2017 году — Tesla модели S P100D. Сразу после теста Лукашенко сообщил журналистам, что разогнался на ней до 280 км/ч (хотя предел скорости этого автомобиля 250 км/ч).

Тогда «Комсомольская правда в Беларуси» писала, что, по слухам, электромобиль для теста предоставил владелец из Витебска, но подтверждений этому нет. Также высказывались предположения, что машину Лукашенко подарил российский бизнесмен Михаил Гуцириев — в день тестирования электрокара в 2017 году у Лукашенко с Гуцириевым прошла официальная встреча.

Однако Наталья Эйсмонт эту информацию решительно опровергает: «У Михаила Сафарбековича действительно было желание подарить президенту такую машину, он знал, насколько хорошо Александр Григорьевич относится к электромобилям и как сильно его желание развивать подобный транспорт в Беларуси. Но президент отказался, потому как такая машина у него уже была — та самая, которую он испытывал».

По словам пресс-секретаря, президент Лукашенко прекрасно относится к электротранспорту и мечтает, чтобы в Беларуси был разработан собственный электромобиль. Больше информации на эту тему получить не удалось.