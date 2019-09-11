Встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского запланирована на начало октября.

Такая информация была озвучена 10 сентября послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом во время торжественного мероприятия, посвященного 28-й годовщине независимости Украины.

По словам дипломата, встреча глав государств состоится на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который будет проходить в начале октября в Житомире.

Посол выразил уверенность, что эта встреча станет хорошей возможностью для установления дружеских отношений между президентами.

И. Кизим также поблагодарил руководство Беларуси за предоставление площадки для переговоров по Донбассу.