Фото с сайта russia-now.com

Встреча президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского запланирована на начало октября.

Такая информация была озвучена 10 сентября послом Украины в Беларуси Игорем Кизимом во время торжественного мероприятия, посвященного 28-й годовщине независимости Украины.

По словам дипломата, встреча глав государств состоится на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который будет проходить в начале октября в Житомире.

Посол выразил уверенность, что эта встреча станет хорошей возможностью для установления дружеских отношений между президентами.

И. Кизим также поблагодарил руководство Беларуси за предоставление площадки для переговоров по Донбассу.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА