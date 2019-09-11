Минский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении учащегося средней школы №2 Столбцов, который обвинялся в умышленном жестоком убийстве на территории школы двух человек, сообщает БЕЛТА.

По делу установлено, что молодой человек 2003 года рождения из хулиганских побуждений совершил убийство двух человек — учителя и ученика, а также пытался убить еще двух.

Предметом судебного разбирательства также стали факты совершения подростком особо злостного хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, по совокупности этих преступлений молодой человек осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Как отметили в Генпрокуратуре, решение суда свидетельствует о том, что подросток признан вменяемым в отношении содеянного и что совершение им преступлений обусловлено хулиганскими мотивами, то есть стремлением проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам поведения.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Трагедия в средней школе №2 города Столбцы произошла 11 февраля. Ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Они скончались на месте происшествия. Как ранее сообщало следствие, подросток руководствовался хулиганскими мотивами и незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику. Тот получил ссадину. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.