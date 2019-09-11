Суд Заводского района признал, что действиями милиции Дмитрию Середе причинен материальный вред. В августе 2016 года к нему домой ворвались сотрудники ОМОНа, выбили окна и двери, силой задержали на глазах у жены и маленького ребенка. В тот же день выяснилось, что мужчина не был причастен к преступлению, в котором его подозревали. Семья требовала компенсировать средства, которые пошли на ремонт и лечение. МВД свою вину не признало. Но суд встал на сторону Середы.

— Очень рад, что принято такое решение, — рассказал TUT.BY Дмитрий. — Сейчас дождемся мотивировочной части решения, после этого поймем, как действовать дальше.

Три года минчанин добивался, чтобы сотрудников милиции, виновных в том, что его ошибочно задержали, привлекли к ответственности. За это время семь раз то возбуждалось, то закрывалось уголовное дело — по факту злоупотребления служебными полномочиями (по ч. 3 ст. 426 УК — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет). По словам Середы, на днях из СК снова пришел отказ, но мужчина и дальше намерен добиваться справедливости.

Напомним, представители МВД, ГУВД Мингорисполкома и Заводского РУВД, которых допросили в суде, в один голос заявили, что сотрудники милиции действовали в рамках закона, что просить прощения у семьи Середы им не за что.

Суд полностью удовлетворил исковые требования Дмитрия, ему должны выплатить 2886 рублей. По закону, в таких случаях средства на оплату компенсации выделяются из государственного бюджета. Отметим, что решение суда в законную силу не вступило, у МВД есть право подать жалобу.