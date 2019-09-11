Глава Комитета госконтроля (КГК) Беларуси Леонид Анфимов констатировал неэффективность вложения государственных средств на $1 млрд, которые были использованы для модернизации цементных заводов.

«На модернизацию цементных заводов государством затрачены колоссальные средства — более $1 млрд, на сотни миллионов долларов была оказана государственная поддержка. Ожидаемой отдачи от этих средств пока нет», — сказал на коллегии КГК Анфимов, которого цитирует госагентство БелТА.

Он также подчеркнул, что не выполняется и ряд поручений главы государства в отношении цементной промышленности. «В текущем году, после оказания очередной господдержки, наблюдается улучшение отдельных показателей работы, но не в ситуации в целом. До сих пор платежеспособность и финансовая устойчивость организаций в полной мере не восстановлены. А ведь долги заводов отсрочены, суммы выплат по погашению обязательств будут расти с каждым годом», — отметил председатель КГК.

Он также привел факты необоснованного посредничества как при закупке сырья и материалов, так и при реализации цемента, особенно на внутреннем рынке. «Потери заводов исчисляются миллионами рублей. Полагаю, что новое руководство Белорусской цементной компании уже приступило к наведению порядка и в холдинге, и в организациях, входящих в его состав», — подчеркнул он.

Как сообщалось, в 2012-2013 годах на белорусских предприятиях (ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер») были введены три производственные линии совокупной мощностью 5,4 млн тонн цемента в год. Реализация масштабного проекта позволила увеличить совокупные мощности цементной отрасли до 9 млн тонн в год. Инвестпроекты реализованы за счет связанных китайских кредитов с привлечением китайской фирмы CITIC. По экспертным оценкам, стоимость инвестпроектов превысила 1,2 млрд евро.

В мае этого года власти предоставили цементным заводам отсрочку и рассрочку в погашении кредитной задолженности на общую сумму более $0,9 млрд.