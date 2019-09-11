Комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября освободят от дополнительных ввозных пошлин, сообщает РИА Новости.

В двух отдельно опубликованных списках всего 16 наименований. Так, в перечень первого заявления вошли 12 наименований, среди которых были порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир.

Во втором списке 4 товара, среди которых числятся сыворотка для корма и опалубочная смазка.

Эти товары не будут облагаться дополнительными пошлинами на период с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года.