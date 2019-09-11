Что изменится с появлением на рынке труда Беларуси удаленной работы с сохранением социального пакета.

В 2020 году после вступления в силу изменений в Трудовой кодекс удаленные работники смогут трудиться с заключением полноценного трудового договора.

Нововведение в трудовых отношениях изменит отечественный рынок труда. До этого специалистам, работающим «на удаленке», приходилось оформлять ИП или довольствоваться договором подряда. Компании же нередко, даже понимая выгоды от перевода взаимоотношений с частью работников в дистанционную форму, на такой шаг не решались.

Необходимость регулировать достаточно популярный в мире формат трудовых отношений в Беларуси давно назрела, считает правозащитник, член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

— Но работники, которые трудились удаленно, в лучшем случае могли рассчитывать на договор подряда, в худшем – их просто не оформляли. Теперь же, при наличии постоянно действующего трудового договора на них будут распространяться все те обязанности со стороны нанимателя и та защита со стороны закона, которыми обладают работающие в офисе или на заводе, − объясняет правозащитник.

По данным Всемирной организации труда на 2017 год, в развитых странах удаленно трудится около 17% работников, а где-то их число достигает 40%.

Выбор работников станет шире, а расходы на часть из них – ниже

Главный плюс нововведения в большей гибкости в отношениях между нанимателем и работником, которой пока не хватает отечественному рынку труда, считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

— Это позволяет компаниям искать квалицированные кадры не только в рамках своей локации, но и нанимать жителей других регионов, — отмечает эксперт BEROC.

Не все отечественные компании готовы в одночасье пересмотреть свой подход к организации рабочего времени. Но для многих перевод части работников на удаленную форму труда будет выгодным. Такие организации смогут существенно снизить издержки на аренду помещений, организацию рабочих мест и сопутствующие расходы.

Закрепленное в Трудовом кодексе понятие удаленной работы позволит компаниям более свободно комбинировать присутствие работников в офисе с работой из дома, а некоторые фирмы могут полностью отказаться от традиционного подхода к работе.

− Для многих компаний в мире переход к формату, когда весь штат находится в удаленном доступе, является достаточно эффективной моделью поддержки бизнеса. Хотя, конечно, это подходит не для всех сфер, − отмечает Мария Акулова.

Исследование Университета Мельбурна показывает, что сотрудники, которые трудятся не в офисе, часто более продуктивны и довольны своей работой. Это означает, что вклад, инициативность и ответственность этих работников выше.

Жить в деревне и работать в крупной корпорации станет проще?

Удаленная форма открывает рынок труда для определенных категорий работников. Например, для людей с инвалидностью, которые не могут выходить из дома. Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, но желающие вернуться на работу раньше его истечения, родители, тоже получают еще один вариант организации своего трудового времени.

− Предоставление более удобного формата работы для тех мам, которые не могут устроить ребенка в ясли, − это нормальная практика для мировых компаний, − напоминает эксперт BEROC.

Для соискателей в принципе перестает быть преградой физическое расположение компании. Специалист из Мозырского района сможет трудиться в компанию из Гродно. Такая перспектива особенно важна для жителей сельской местности и небольших городов, где ситуация на рынке труда тяжелая.

Правда, конкуренция среди соискателей вырастет. Поэтому воспользоваться нововведениями смогут те, кто решит регулярно осваивать новые каналы связи и технологии, а при необходимости − доучиваться.

− Сейчас человек доложен понимать, что ему необходимо все время учиться, осваивать какие-то новые навыки и даже профессии, чтобы иметь возможность найти работу с достойным уровнем дохода, − говорит Мария Акулова.

Андрей Стрижак отмечает, что в основном жители моногородов имеют профессии, требующие физического присутствия на рабочем месте. Перед ними встанет вопрос дополнительного образования и переквалификации, если они захотят конкурировать в тех сферах экономики, которые традиционно прибегают к удаленной работе.

− Вопрос в том, станет ли это толчком к тому, чтобы люди начали менять свой род занятий, − отмечает правозащитник.

Он считает, что без стимулов со стороны государства к тому, чтобы люди переобучались на более востребованные и актуальные профессии, жители регионов не смогут полноценно воспользоваться открывающимися возможностями трудоустройства.

− Если же у государства есть понимание того, что моногорода нужно диверсифицировать в плане рабочих мест, то для этих людей возможны перемены к лучшему, − добавляет Андрей Стрижак.

В то же время распространение дистанционных форм занятости расширит потенциал для появления в регионах коворкингов, антикафе и других форм бизнеса, предоставляющего услуги для «свободных» работников.

С новыми возможностями – новые правила игры

Все названные экспертами плюсы от изменений в регулировании дистанционной работы не означают, что рынок труда станет совершенным.

− Все будет зависеть от того, как конкретно будут реализовываться нормы, заложенные в Трудовом кодексе. В последнее время заметна тенденция к ухудшению условий для работников, − подчеркивает Андрей Стрижак.

Член Совета профсоюза РЭП признает, что пока не совсем понятно, как будет вестись учет рабочего времени тех сотрудников компаний, которые не будут находиться на рабочем месте.

С появлением новых возможностей, работникам надо будет становиться более самостоятельными и ответственными, чтобы возлагать на себя вопрос организации рабочего времени, регулярно повышать свои компетенции, чтобы не проиграть конкуренцию на рынке труда, больше не очерченным физическими границами.

Нанимателям предстоит научиться больше доверять своим работникам, ввести новые форматы учета вложенного труда, отличные от подсчета рабочих часов.