Проект национальной стратегии в интересах пожилых белорусов будет представлен на обсуждение в октябре-ноябре.

Сейчас доля граждан в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения Беларуси составляет около 22%. Через пять лет доля пожилых, по прогнозам, достигнет 28%.

В связи с этим была начата разработка проекта национальной стратегии в интересах пожилых граждан, который будет представлен на обсуждение в октябре-ноябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на зампреда Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмилу Кананович.

В рабочую группу под эгидой Минтруда и соцзащиты вошли 35 человек.

Среди предложений со стороны депутатов Качанович отметила использование механизмов государственно-частного партнерства в сфере оказания медицинских и социальных услуг для граждан пожилого возраста, поддержку научных исследований в области геронтологии, внедрение в учебные программы для молодежи курсов по планированию активного долголетия. Рассматривались также варианты привлечения коммерческих и некоммерческих сетей для доставки продуктов, предоставления транспортных и бытовых услуг по принципу социального предпринимательства.

«Старение населения — это не угроза, а потенциал для развития», — отметила Людмила Кананович.