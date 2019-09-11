Фристайлист Антон Кушнир завершил карьеру и стал тренером национальной команды Казахстана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Как отметили в НОК со ссылкой на Белорусскую федерацию фристайла, контракт атлета с национальной командой истек 31 августа, после чего он подтвердил свое намерение трудоустроиться в Казахстане.

Антон Кушнир — белорусский фристайлист, специализировавшийся на лыжной акробатике. Заслуженный мастер спорта Беларуси, олимпийский чемпион 2014 года, обладатель Кубка мира сезона-2009/2010, серебряный призер общего зачета Кубка мира-2007/2008, бронзовый призер чемпионата мира 2011 года.