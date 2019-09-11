Исследовательский центр ИПМ озвучил базовый и негативный сценарии.

В свежем макроэкономическом прогнозе центра сообщается, что в 2020-м среднегодовой курс доллара в Беларуси может вырасти на 5,6-8,5%, а среднегодовой курс евро — на 13,4-16,4%.

Эксперты считают, что при базовом сценарии в 2020 году среднегодовой курс доллара в Беларуси может вырасти до 2,25 рубля, евро — до 2,70 рубля.

При негативном сценарии среднегодовой курс доллара в 2020 году может вырасти до 2,31 рубля, евро — до 2,77 рубля.

Авторы макроэкономического прогноза отмечают:

– Негативный сценарий также предполагает, что Беларусь испытывает последствия налогового маневра без компенсаций со стороны России. Кроме того, по причине мировой рецессии и оттока капиталов с рисковых развивающихся рынков возможны проблемы с рефинансированием некоторой части государственного долга. Чтобы обеспечить своевременное исполнение долговых обязательств, потребуется дополнительная консолидация бюджета, что в свою очередь еще снизит темпы экономического роста и в 2020 и в 2021 гг.