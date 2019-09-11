Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект единой системы поиска работы в государствах-членах ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия).

«Основная идея проекта — создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам ЕАЭС. Проект планируется осуществить до конца 2020 г. «, — сообщает ЕЭК.

Для осуществления проекта задействованы национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Поисковая система позволит получить доступ к сведениям о свободных рабочих местах и соискателях.

«В результате пользователям системы — соискателям вакансий и работодателям — будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран Союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия», — поясняет ЕЭК.

Система поможет создать общий рынок труда, ускорить процесс свободного передвижения рабочей силы. По предварительным расчетам, в течение года количество обращений к системе составит не менее 1 млн, а количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей — не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс. соответственно.