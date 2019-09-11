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Новая разработка поможет людям, которые переживают за свою осанку и много времени проводят за компьютером. Девушка показала в Twitter, как работает ее сайт.

Россиянка Олеся Чернявская разработала страницу в сети, которая работает вместе с веб-камерой. Объектив фиксирует положение человека за компьютером и, если он не ровно сидит, то вся страница сайта размывается.

Девушка из России создала сайт, помогающий исправить осанку при работе за компьютером

Камера реагирует и как только осанка пользователя выравнивается, то четкость сайта возвращается. Пользователям Twitter понравилась разработка. Многие посоветовали девушке развивать проект и работать с крупными компаниями, однако Ольга пишет, что это не продукт, а скорее хобби.

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