Семья застряла в безлюдном ущелье и бросила в водопад бутылку с запиской о помощи. Туристы нашли послание и сообщили властям.

Бутылка с запиской и просьбой о помощи спасла жизнь трем людям. Об этом сообщает Washington Post.

В июле текущего года 44-летний Кертис Уотсон вместе с возлюбленной Кристалл Рамирез и 13-летним сыном Хантером отправились на сплав по реке Салинас в штате Калифорния.

Мужчина ранее плавал по этому маршруту и знал местность. На пути экстремалов был опасный участок — спуск с вершины 12-метрового водопада.

Спустя три дня добравшись до этого места Уотсон понял, что веревки, по которой они могли спуститься вниз, больше нет. Вернуться назад против течения в скалистом ущелье также было невозможно и семья застряла в безлюдном месте.

Уотсон пытался отправить послание о помощи, вырезанное ножом на палке, но она не плыла за течением. Тогда мужчина нацарапал на пластиковой бутылке слово HELP! — Помогите!, а внутрь положил записку с координатами и датой. Бутылку отправили вниз по течению.

Рядом на небольшом участке суши пара выложила из камней слово SOS и остались рядом с ним в спальных мешках. В полночь их нашли спасатели на вертолете.

Оказалось, что двое туристов нашли послание в бутылке и сообщили о нем местным властям. Пилот вертолета спасателей Джо Кингман отметил, что за 23 года службы впервые увидел, что жизнь людям спасла бутылка с посланием.