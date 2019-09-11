Ожидается, что в скором времени белорусы смогут снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Сначала такую возможность хотят распространить на небольшие населенные пункты, а через два года и на всю территорию страны. Об этом говорится в проекте постановления правления Нацбанка Беларуси, передает TUT.BY.

Согласно проекту документа, с 1 января 2020 года наличные смогут выдавать держателям банковских платежных карточек на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов, а через два года — на всей территории Беларуси.

Сумма одной операции выдачи наличных не должна превышать 10 базовых величин (255 рублей). При этом человеку нужно будет рассчитаться картой за товар или услугу.

В Нацбанке пояснили, что при подготовке документа были учтены жалобы от населения о сокращении количества банкоматов в небольших населенных пунктах и заинтересованность в развитии новой услуги рядом юрлиц, банков и международных платежных систем.