Беларусь не Европа? Сравниваем бюджеты прожиточного минимума и что на них можно купить

Прожиточный минимум – это один из способов определения бедности. А вернее черты между бедной жизнью и постепенным угасанием. Но разберемся что такое бюджет прожиточного минимума (БПМ), и как он считается в разных странах.

Что такое бюджет прожиточного минимума?

В Беларуси прожиточный минимум, по определению государственных органов, это сумма, которая позволяет жить и сохранять здоровье.

На текущий момент бюджет прожиточного минимума в Беларуси определен в нескольких вариациях:

257,05 BYN для трудоспособных граждан;

176,75 BYN для пенсионеров;

250,19 BYN для детей от 6 до 18 лет.

Для других групп населения БПМ тоже определены, а средняя его величина – 230,91 BYN.

Кроме бюджета прожиточного минимума определяют еще два связанных с бедностью понятия:

Минимальная заработная плата (МЗП), – сумма меньше которой нельзя платить за работу по полному графику. Сегодня МЗП в Беларуси – 330 BYN. За границей чаще применяется термин Минимальная оплата труда (МРОТ).

Минимальный потребительский бюджет (МПБ) – стоимость набора товаров и услуг, достаточных для удовлетворения основных физических и социальных потребностей. На текущий момент МПБ в Беларуси на каждого члена среднестатистической семьи из 4 человек составляет 369,55 BYN. Для трудоспособных граждан – 473,67 BYN.

Что считается прожиточным минимумом в других государствах?

Само понятие бедности неоднозначно. Где-то бедняки голодают и живут на улице. Но в богатых странах бедностью могут назвать недостаток средств для самовыражения.

Во многих государствах прожиточный минимум определяют как в Беларуси – из стоимости минимального набора жизненно важных товаров и услуг.

В странах Западной Европы и США прожиточный минимум составляет 40%–60% от среднего медианного дохода, т.е. цифры меньше которой получает одна половина страны, а другая, соответственно, больше.

Сколько это в цифрах?

Вот величины прожиточных минимумов некоторых стран Европы за 2018 год:

Сколько это в продуктах?

Объективней всего считать бедность и богатство по уровню потребительских цен. Хотя и здесь нужно учитывать местную специфику. Многим беднякам недоступно мясо, но бедные скотоводы питаются мясом и не могут купить овощей.

Однако попробуем сравнить БПМ Беларуси и стран Европы на основании данных международного ресурса numbeo.com. Для чистоты эксперимента будем сравнивать продукты одинакового качества, фирменные товары из супермаркетов, услуги связи и т.п.

Беларусь

На свой БПМ белорус трудоспособного возраста может позволить себе:

16 буханок белого хлеба (батона) – 20,48 BYN;

7 л молока – 10,29 BYN;

400 гр. риса (в отсутствие других круп) – 0,92 BYN;

2 дюжины яиц – 4,98 BYN;

250 гр. сыра – 3,1 BYN;

3 кг куриных грудок – 21,9 BYN;

3 кг говядины без костей – 41,37 BYN;

2 кг яблок – 4,64 BYN;

300 гр. бананов – 0,768 BYN;

300 гр. апельсинов – 0,981 BYN;

2 кг помидоров – 8,06 BYN;

9 кг картофеля – 8,55 BYN;

300 гр. лука – 0,31 BYN;

2 кг салата (как эквивалент других овощей) – 4,38 BYN.

На эти продукты ушло почти 51% БПМ. Но оставить бедного мужчину совсем без спиртного не рискнем (картина будет слишком неправдоподобной), выделим ему на «отдых» почти 12% бюджета:

1 бутылка вина среднего класса – 16,64 BYN;

7 бутылок отечественного пива (0,5 л) – 13,72 BYN.

Примем, что объект расчета живет в семье и потому платит:

за коммунальные услуги из расчета 20 кв. метров – 24,71 BYN;

за интернет из расчета 1/4 тарифа – 6,92 BYN.

мобильная связь при разговорах 5 минут в день обойдется в 13,5 BYN.

Всего на эти услуги – почти 18%.

Ежемесячно откладываем по 15%, чтобы раз в полгода купить джинсы уровня Levis 501. Общая цена – 130,10 BYN в месяц – 19,52 BYN.

На таких же условиях приобретаем туфли мужские кожаные за 195,56 BYN или 29,33 в месяц.

Возможность не ходить босым и без штанов требует еще 19% БПМ. В итоге остается 1 рубль 99 копеек.

Денег на другую одежду, текущие расходы и отдельное жилье не остается, потому жить на БПМ придется в том, в чем встретишь бедность. Не остается денег даже на проезд, но пешая ходьба компенсирует нехватку денег на физкультуру.

Испания

Представим себе, что получатель прожиточного минимума в Испании потребил все приведенное выше для белоруса.

Только из уважения к пищевым традициям сократим его картофельный рацион до 3 кг, и увеличим потребление апельсинов и бананов, по 2 кг соответственно. Позволим ему обедать с вином – 12 бутылок в месяц и сократим пиво до 3 бутылок.

Повторяем расчет с новыми ценами, но в тех же пропорциях. Получаем чуть более 1/3 испанского прожиточного минимума.

Добавляем 2 похода в недорогой ресторан – еще 46,88 BYN.

Деньги все равно остаются, но на самостоятельную аренду жилья не хватает.

Потому «позволим» бедствующему испанцу раз в 7 лет покупать новую машину уровня Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (46 874,82 BYN или 558 BYN в месяц) и ездить на ней в среднем 50 км в день (413,74 BYN в месяц на бензин).

Германия

Немецкий бюджет прожиточного минимума это почти вдвое больше денег, чем в Испании и в 12 раз больше, чем в Беларуси.

Пересчет на товары и услуги выходит еще интереснее.

Если оставить бедному немцу объем потребления бедного испанца, снизить количество вина до 2 бутылок и компенсировать это 12 бутылками пива, то оставшейся суммы как раз хватит на аренду однокомнатной квартиры не в самом дорогом районе, а также выросшую коммуналку (из расчета на 45 кв. метров) и полную плату за интернет.

Расчет по категориям выйдет таким:

— питание (со спиртным), одежда, обувь и мобильная связь в сумме составили 415,03 BYN или 13,53% от БПМ;

— расходы на машину — 922,09 BYN или 30,06%;

— жилье с коммунальными и интернетом – 1 588,98 BYN , т.е. 51,81%.

— еще около 47 BYN, т.е. 1,5% осталось на 2 похода в недорогой ресторан.

У бедного немца есть шансы на экономическую самостоятельность.

В Европе ли мы?

Бедные белорусы (живущие на БПМ) точно не в Европе, но скорее в СССР: не голодают, но не могут позволить себе машину; могут надеяться на жилье от государства, но не смогут его купить.

Однако это не совсем дно.

По мнению Всемирного Банка, крайняя нищета – это жизнь меньше чем на $1,9 в день. Наш БМП почти вдвое больше.

Бедность для стран с доходом ниже среднего – меньше $3,2 в день. Прожиточный минимум в Беларуси выше.

Для стран с доходом выше среднего порог бедности $5,5 в день. Это в 1,5 раза выше БПМ, выше минимальной зарплаты, но ниже среднего заработка в Беларуси.

Вывод – не все белорусы бедные, а бедные белорусы – не нищие.