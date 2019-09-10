Под Осиповичами пассажир поезда пытался совершить суицид прямо в вагоне

Инцидент случился 7 сентября, около 18.30. Мужчина лет 35 на вид ехал из Минска до станции Василевичи. Как рассказала проводница, в поезд он садился в нормальном состоянии. Но недалеко от Осиповичей он стал вести себя не совсем адекватно, начал резать себе запястья.

«Возможно, напился, или дури какой обкурился. Или больной, — предположила проводница. — Мы ведь не просим справку предъявить о состоянии здоровья, когда человек в поезд садится».

Мужчину попытались успокоить, оказали первую помощь. Он просил не вызывать милицию. Но, когда поезд отъехал от Осиповичей, он сорвал с себя бинты, и снова стал, по словам проводницы, «буянить».

Начальник поезда вызвал на станцию Бобруйск медиков и наряд милиции. «Взбунтовавшегося» пассажира сняли с поезда под конвоем и увезли в машине скорой помощи.