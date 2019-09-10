В Минск прибыл новый глава Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Дирк Шюбел. Сегодня он встретился с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. В рамках встрече дипломат вручил Владимиру Макею копии верительных грамот.

Как отметили в пресс-службе МИД Беларуси, на встрече обсуждалось состояние и перспективы отношений между Республикой Беларусь и Европейским союзом. С учетом давней вовлеченности Дирка Шюбеля в проблематику белорусско-европейских отношений стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня: развитии договорно-правовой базы, подготовке к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, планировании программ финансового содействия ЕС для Беларуси, организации в Беларуси мероприятий по линии «Восточного партнерства».

Министр иностранных дел констатировал наличие значимых достижений в диалоге между Минском и Брюсселем. Отметил своевременность назначения в этот момент на пост главы дипмиссии ЕС одного из наиболее опытных кураторов белорусско-европейских отношений с точки зрения закрепления и наращивания достигнутой позитивной тенденции. Выразил надежду на то, что обновление руководства Представительства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут способствовать прогрессу в заключении нового основополагающего соглашения Беларусь – ЕС.

Владимир Макей пожелал Дирку Шюбелю успехов в работе на новой должности на благо белорусско-европейских отношений.