Президент США Дональд Трамп во вторник, 10 сентября, освободил Джона Болтона от должности советника по национальной безопасности. Как сообщил глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter, причиной этого решения стал ряд политических разногласий с Болтоном.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

