Топ-7 самых крупных и дорогостоящих торговых центров страны

Полку крупных и дорогостоящих торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Беларуси прибывает. Пока доминирует Минск. Но большие объекты открываются и в регионах.

Мы вспомнили, кто и за сколько построил крупнейшие объекты в столице, и анонсировали те проекты, которые находятся в большой степени готовности.

Dana Mall

Долгое время стоимость торгово-развлекательного центра Dana Mall, построенного сербскими инвесторами возле станции метро «Восток» и Национальной библиотеки в конце 2016 года, была неизвестна. Недавно определили рыночную стоимость объекта — она составила 126,6 млн долларов.

Как стало известно из отчетности компании-застройщика «Зомекс Инвестмент», вышеуказанное недвижимое имущество использовано компанией в качестве залога для обеспечения исполнения обязательств по облигациям, эмитированным с целью погашения инвестиционного кредита БПС-Сбербанка.

Суммарный объем двух выпусков облигаций «Зомекса» — 61,8 млн долларов в эквиваленте, что составляет 48,88% от общей рыночной стоимости Dana Mall.

Общая площадь торгово-развлекательного центра — более 96 тыс. кв. метров.

Green City

Торговый центр Green City общей площадью 83 тысячи квадратных метров рядом со станцией метро «Каменная Горка» начали строить еще в 2012 году. Тогда это был совместный проект россиянина Николая Ивановского и Президентского спортивного клуба. В 2015 году в эксплуатацию ввели 22-этажное здание, которое включает офисы и гостиницу, а вот открытие торгового центра постоянно откладывалось. В итоге из-за финансовых проблем у Ивановского стройка встала.

Просматривалась перспектива банкротства застройщика и очередного крупного долгостроя в столице. Вопрос надо было как-то решать. В итоге в конце 2016 года новыми владельцами Green City стали соучредитель Технобанка Игорь Курач и его брат.

Бизнесмен оценивал комплекс в 100−115 миллионов долларов, которые окупятся минимум за 15 лет. Но искать соинвестора, чтобы облегчить кредитную нагрузку, банкир не стал. Государственный Беларусбанк выдал межбанковский кредит Технобанку, который пошел на приобретение Green City. Выкуп же площадей гипермаркета Green профинансировал Белинвестбанк.

«Арена-Сити»

Недавно сменил собственника и торгово-развлекательный комплекс «Арена-Сити». ТРЦ напротив «Минск-Арены» и недалеко от элитного коттеджного поселка возле водохранилища Дрозды возвела группа «Трайпл» Юрия Чижа и Владимира Япринцева в 2013 году. На площади 88 тысяч «квадратов» разместили гипермаркет ProStore, больше 80 магазинов и бутиков, кинотеатр на 6 залов.

В 2016 году у компании «Простор-Трейд» возникли проблемы по расчетам с поставщиками. Ресурсы были найдены в результате сделок возвратного лизинга с банками. Так «Арена-Сити» отошла Белагропромбанку за 75 млн долларов.

В текущем году «Ареной-Сити» стала управлять компания «Парагис». Как удалось выяснить TUT.BY, новые хозяева имеют опыт ведения бизнеса в сфере строительства и розничной торговли. В частности, они управляют бизнес-центрами Kiroff и CENTROPOL, которые базируются рядом со стадионом «Динамо». Учредителем группы компаний является Андрей Шихлин.

Galleria Minsk

Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk на проспекте Победителей официально открылся в конце 2016 года. Его строительство велось без малого 6 лет.

Galleria Minsk имеет площадь 54,5 тыс. кв. м и представляет собой атриум с магазинами и ресторанами. Торговая галерея занимает 6 этажей, где для шопинга предусмотрено 36 тыс. «квадратов». На цокольном этаже открылся Euroopt Super. На верхнем ярусе разместились рестораны. Рядом расположены отель DoubleTree by Hilton и многоуровневый паркинг.

Строила ТРЦ группа белорусских и российских бизнесменов. В совокупности центр вместе с отелем и паркингом потянул на 150 млн долларов: в 130 млн обошлось само строительство, а еще 20 ушло на снос общежития БГУ, вынос сетей, прокладку дороги и офисные расходы. Кредит БПС-Сбербанка составил 70% от всей суммы инвестиций.

«Замок»

Компания «Табак-инвест», которая управляет табачной фабрикой в Минске и сетью «Корона», возвела на проспекте Победителей торгово-развлекательный комплекс «Замок». На дворе был конец 2012 года, и компания сразу выбилась в лидеры.

Общая площадь комплекса составила порядка 93 000 квадратных метров. Помимо торговых и развлекательных площадок, комплекс включает шестиуровневый паркинг на 2050 машино-мест.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций по проекту составил порядка 120 миллионов долларов. Сама компания точные цифры не раскрывает.

Palazzo

В скором времени недалеко от «Замка» и Дворца независимости должен открыться еще один крупный торгово-развлекательный центр.

Стройка ТРЦ Palazzo почти на 100 тысяч «квадратов» ведется на столичной улице Тимирязева с 2003 года. За эти годы тут поменялись и заказчик, и планы застройки.

С 2013 года заказчиком строительства является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.

В разных источниках сумма инвестиций варьируется в районе 100 миллионов долларов. Инвесторы надеются, что вложения окупятся за 15 лет.

Triniti

Впрочем, крупные торговые центры строят не только в Минске. Компания «Тринити Инвест» братьев Байко продолжает поиск арендаторов в свой комплекс в Гродно. Арендопригодная площадь — 58 тыс. кв. м, общая — 81 тыс.

В 2016 году «Тринити Инвест» получила кредит на 55 млн евро от польского банка Bank Gospodarstva Krajowego. Вся стоимость проекта превышает 100 млн евро.

В Triniti предусмотрены три этажа торговых галерей, паркинг примерно на 2 тыс. машино-мест и бизнес-центр на 1 тыс. рабочих мест. Будут также большой фудкорт, пятизальный кинотеатр, каток, детский развлекательный центр и т.д.

Для братьев Байко Triniti — это не первый подобный проект. Несколько лет назад совладельцы гродненской фабрики «Конте Спа» открыли торговый центр OldCity площадью 20 тыс. кв. м.