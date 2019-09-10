В 2020 году правительство будет повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В основном повышение затронет плату за отопление и горячее водоснабжение. Остальные услуги население уже оплачивает на 100%, сообщил в интервью газете «Республика» вице-премьер Владимир Кухарев.

С 2019 года правительство изменило подходы к повышению тарифов. Если раньше оно увеличивало их на разрешенные президентом 5 долларов с 1 января, то теперь повышение стало двухэтапным.

«С 1 января подняли на 3 доллара 90 центов, а с 1 июня на отопление и горячее водоснабжение — на 1 доллар и 10 центов. Видим, что такую тенденцию надо продолжать. И на следующий год планируем тоже в два этапа повышать. И примерно в такой же пропорции», — сказал Владимир Кухарев.

Нуждающихся будут поддерживать госсубсидиями. В прошлом году ими воспользовались 30 тыс. домохозяйств. 90% получателей были выявлены госорганами. Им не пришлось обращаться за получением субсидий.

«Многие граждане даже не подозревали, что подпадают под эти субсидии. Но они были начислены», — пояснил Владимир Кухарев.