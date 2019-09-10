На трансляции матча Европа – США работают 35 камер и пять режиссБелаерских бригад.

Работавшая на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма Франческа Скотт-Виттори выполняет роль генерального продюсера матчевой встречи по легкой атлетики Европа – США, соответствующую информацию озвучили в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает Sputnik.

Легкоатлетический матч Европа – США проходит в Минске в понедельник и вторник. За трансляциями соревнований следят более чем в 60 странах мира.

Как сообщили в эфире белорусского телевидения, генеральным продюсером матча выступает Франческа Скотт-Виттори.

Примечательна она тем, что работала в свое время над трансляцией свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которую только по телевидению смотрели более 26 миллионов человек, еще десятки миллионов – онлайн.

Для обеспечения трансляции матча на стадионе «Динамо» работают 35 камер, которые распределены по секторам. Также задействованы пять режиссерских бригад.