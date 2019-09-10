Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября подписал Указ № 329 «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Документ направлен на систематизацию и упорядочение работы по формированию национальных и сборных команд, обеспечению спортивной подготовки их членов, а также направлению спортсменов, тренеров и специалистов для участия в спортивных и иных мероприятиях. Урегулированы вопросы привлечения в такие команды лиц начальствующего и рядового состава силовых ведомств.

В дополнение к действовавшим ранее нормам (Указ от 17 марта 2011 года № 115) закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.

Республиканский научно-практический центр спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.