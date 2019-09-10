ЦРУ завербовало высокопоставленного российского чиновника еще десятилетие назад, но эвакуировало его из России в 2017 году из-за опасений разоблачения.

Эвакуированный из России американский шпион предоставил информацию про прямой приказ Путина вмешиваться в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сказано в статье The New York Times во вторник, 10 сентября.

“Десятилетия назад, ЦРУ завербовало и бережно вело российского чиновника среднего звена, который начал быстро расти во властной иерархии. Американские разведчики неожиданно получили золотую акцию: их давний источник оказался на влиятельной позиции, которая предоставляла доступ к высшим эшелонам власти в Кремле”, — говорится в статье.

Издание отмечает, что в 2016 году, когда стало известно, что Россия вмешивается в американские выборы, чиновник стал одним из наиболее важных и наиболее защищенных агентов ЦРУ. Именно этот человек сообщил информацию о том, что приказ вмешиваться в президентские выборы в США отдал лично Путин. Именно Путин приказал также осуществить хакерскую атаку на серверы Демократической партии, которая имела ключевое значение в гонке.

“Сотрудники ЦРУ занимались безопасностью агента и в конце 2016 года сделали ему предложение эвакуироваться из России. Сначала информатор отказался, что обеспокоило управление. В штаб-квартире стали распространяться сомнения в благонадежности агента. Однако через несколько месяцев ЦРУ возобновило предложение, и на этот раз информатор согласился”, — рассказывают авторы статьи.

NYT объясняет, что с эвакуацией агента из Кремля ЦРУ потеряло одно из наиболее важных источников в российской власти. По мнению издания, которое цитирует многочисленные источники в разведывательном сообществе, с тех пор американская разведка “ослепла” относительно процессов внутри Кремля.

Издание также ставит под сомнение информацию, опубликованную ранее в понедельник CNN о якобы решении эвакуировать агента, которому грозила дополнительная опасность из-за того, как президент США Дональд Трамп небрежно распоряжается тайной разведывательной информацией, в частности, в разговорах с россиянами.

Большинство источников New York Times убеждены, что этот фактор не был основным при принятии решения: агента давно стремились отозвать из России из-за опасения в возможном разоблачении.

“Информация была настолько важной и дискуссионной, что высшие должностные лица ЦРУ приказали провести проверку истории сообщений информатора, — рассказывают люди, знакомые с ситуацией. Чиновники проверяли информацию, которую источник придавало ранее, чтобы убедиться в ее правдивости”, — сообщает издание.

В статье говорится и о том, что неназванный чиновник “не входил во внутреннеий круг доверенных лиц Путина”, но одновременно встречался с российским президентом каждый день и принимал участие в процессе выработке государственной политики. Информация, которую он предоставлял, была настолько чувствительной, что предыдущий директор ЦРУ Джон Бреннан даже не включал ее в ежедневные разведывательные брифинги президента, а отправлял в специально упакованных конвертах только лично президенту США Бараку Обаме на стол.

Некоторые сотрудники ЦРУ подозревали, что информатор может быть двойным агентом, но эти сомнения развеялись, когда он согласился вместе с семьей уехать в США. Ему предложили долгосрочную карьерную перспективу в Америке.