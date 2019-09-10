В контрольной встрече сборная Уэльса оказалась сильнее белорусов (1:0).

УЭЛЬС — БЕЛАРУСЬ — 1:0

КАРДИФФ. Стадион «Кардифф Сити». Начало в 21.45.

УЭЛЬС: Уорд — Робертс, Мефам (Локьер, 77), Родон, Б.Дэвис (Гантер, 91+) — Моррелл, Аллен (к) — Джеймс (Бейл, 50), Уилсон (Волкс, 89), Уильямс — Мур (Воукс, 75).

Запасные: Хеннесси, А.Дэвис, Левитт, Смит, Ампаду, Хеджес, Вудберн.

БЕЛАРУСЬ: Плотников — Золотов, Политевич (к), Волков, Поляков — Ковалев (Эбонг, 46), Яблонский (Маевский, 46), Бага (Драгун, 71), Скавыш (Печенин, 77) — Сигневич (Стасевич, 70), Бахар (Климович, 85).

Запасные: Гутор, Климович, Матвейчик, Наумов, Павловец.

ГОЛ: 1:0 — Джеймс (17, пас — Уильямс).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Золотов (57).