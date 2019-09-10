В Новополоцке, как сообщает официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова, по подозрению в убийстве женщины задержан ее сын.

Во дворе одного из домов города в субботу, 7 сентября 2019 года, был обнаружен труп женщины 1965 года рождения. Согласно предварительной информации, смерть жертвы наступила от телесных повреждений, которые были причинены ее собственным сыном.

Уголовное дело по части 2 статьи 139 УК Беларуси было возбуждено в отношении мужчины 1989 года рождения.

Другие подробности данного трагического происшествие в настоящее время не сообщаются.