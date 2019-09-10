Ученые Университета Торонто обнаружили одноклеточные микроорганизмы, которые обитают в водах шахты Кидда в Канаде. Они выживают, поглощая химические вещества, образующиеся при взаимодействии воды с окружающими породами. Открытие поможет выяснить, каким образом жизнь возникла на Земле и способна ли выдерживать условия на других планетах. Об этом сообщает издание The Independent.

Исследователи выяснили, что пирит (дисульфид железа) может поддерживать жизнедеятельность организмов при отсутствии солнечного света и кислорода. Это объясняет, за счет чего бактерии могут обитать в изолированных подземных резервуарах. Известно, что глубоко под земной поверхностью могут существовать более триллиона триллионов одноклеточных существ.

Из-за небольшого количества энергии, доступной для подземных микроорганизмов, их метаболизм сильно замедлился. В результате они могут выживать, не испытывая никаких изменений, в течение тысяч лет.

Ученые собираются провести ДНК-анализ, чтобы определить, имеются ли родственные связи между открытыми микробами и другими подземными одноклеточными.