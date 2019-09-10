Минус 40 тысяч. Audi к годовщине запустила распродажу в Беларуси

Audi запустила в Беларуси самую крупную распродажу популярных моделей.

Баварский производитель сделал цены для республики самыми низкими в Европе. В автоцентре «Audi Центр Минск» это объясняют 25-летием бренда в стране и стремлением поддержать растущий белорусский рынок.

Распродажа затронула ходовые модели немецкого бренда. Специальную партию привезли в Минск прямиком с завода. Всего по сниженным ценам доступно около 100 автомобилей. На каждый из них предоставляется гарантия на 5 лет или 150 тыс. км пробега. Стандартную комплектацию обещают «прокачать» под вкус, цвет и ожидания будущего владельца.

В частности, подешевели две модели кроссоверов. Внедорожник Audi Q7 припал на 17 тыс. евро (более 40 тыс. рублей) и сейчас стоит от 57 630 евро. Кроссовер Audi Q5 «похудел» в цене на 7 тыс. евро (около 16 тыс. рублей) – 40 322 евро. Цены снизились и на модели A-серии, такие как седан Audi A4 и спортивное купе Audi A5.

«Рекордное снижение цен на автомобили Audi приурочено к 25-летию бренда в Беларуси и едва ли повторится в будущем. Важно, что мы сделали доступнее не нишевые, а популярные модели, которые входят в лидеры продаж на рынке. Они итак востребованы, а сейчас спрос на них вырастет еще больше, – убеждены в автоцентре «Audi Центр Минск».

Audi Q7 остается самым продаваемым в Беларуси премиум-автомобилем, по данным ассоциации БАА. Выделяют его размеры: длина – свыше 5 м, ширина – под два, а высота – 1,74 м. При этом весит меньше 2 тонн за счет вставок из легкого алюминия. В движение его приводит дизельный двигатель на 249 «лошадей», который идет в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом. В салоне предусмотрены декоративные панели, цифровая панель и «умные» ассистенты. В стандартный комплект за вышеуказанную цену входят мощная aудиосистема и система мультимедиа, кожаный салон и тонировка.

Кроссовер Audi Q5 компактнее: при длине 4663 мм его ширина составляет 1893 мм, а высота – 1659 мм. Среди внешних отличий – длинный капот, объемная решетка радиатора и скошенная крыша. Белорусам предлагают версию с 249-сильным мотором, который позволяет взять первую «сотню» за 6,3 секунды. В «базу» входят климат-контроль, цветной экран на 7 дюймов и мощная аудиосистема, а дополнительно, например, могут поставить спортивные сиденья с обогревом.

Покупатели могут сдать в зачет подержанные машины по схеме трейд-ин. Для юрлиц действуют выгодные ставки на лизинг. Распродажа продлится несколько месяцев, но может завершиться и раньше – по специальным ценам завод предоставил ограниченную партию автомобилей.