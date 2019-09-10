Михаил Захаров покинул пост наставника «Юности» и сосредоточится на работе в национальной сборной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Недавно Михаил Захаров стал главным тренером сборной Беларуси. Новый наставник минской «Юности» будет объявлен завтра. Основным кандидатом на эту должность является белорусский специалист Александр Макрицкий.

С 1998 года Михаил Захаров являлся главным тренером столичного клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК «Минск». Все наиболее значимые успехи «красно-синих» (8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка) были завоеваны минчанами под руководством Михаила Захарова.

Ближайший тренировочный лагерь национальной сборной Беларуси откроется в ноябре. После краткосрочного сбора на льду «Минск-Арены» команда отправится на «Турнир четырех наций» в Латвию, который пройдет 7-10 ноября. Там соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.