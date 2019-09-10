Проекты указов об ипотеке и строительных сбережениях в скором времени будут внесены на рассмотрение президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом в интервью sb.by рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Кухарев.

Он сообщил, что проекты этих указов уже согласовали все заинтересованные организации и банки.

По словам вице-премьера, проект указа об ипотеке разрабатывался с учетом опыта других стран.

Что касается проекта указа о стройсбережениях, то в нем прописали четкий механизм накопления средств.

В банках гражданам будут открывать специальные счета. На такой счет нужно будет зачислить определенную сумму, тем самым оплатив часть стоимости жилья.

Банк будет начислять процент, а от государства будет поступать стимулирующая премия.

Дальше банк выдает недостающую сумму на строительство, – пояснил В. Кухарев.