Президент Беларуси Александр Лукашенко встречу с секретарем Совета безопасности России начал с подарка – он передал досье на него, в котором собраны сведения о работе Николая Патрушева в Беларуси, передает Sputnik.by.

«Николай Платонович, сейчас модно это, я тоже решил подарить досье вашей службы и работы здесь, в Беларуси. Я понимаю, что вы цените то время работы, адреса-пароли-явки, все здесь, но удивительно, косяков никаких не замечено в те годы», – сказал, улыбаясь, глава белорусского государства.

«Я специально вручаю вам это от Комитета госбезопасности», – сказал белорусский президент.

Николай Патрушев поблагодарил Александра Лукашенко за подарок.

Как следует из биографии, Николай Патрушев в 1974-1975 годах являлся слушателем высших курсов КГБ при Совете министров СССР в Минске, после этого работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области.