Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник в Минске принял секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Совбеза РФ.

«Собеседники обсудили широкий круг вопросов российско-белорусского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, подчеркнув союзнический характер отношений двух стран», — говорится в сообщении Совбеза РФ.

Стороны подтвердили нацеленность на укрепление Союзного государства в интересах российского и белорусского народов.

Как сообщал «Интерфакс», во вторник Патрушев находится в Минске для проведения межведомственных российско-белорусских консультаций по вопросам безопасности.

5 сентября госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась сообщил, что в ходе визита Патрушева в Минск будут обсуждаться международные механизмы по контролю за вооружениями и ряд других вопросов.