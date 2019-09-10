За январь — июль с заявлениями на перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги в столичные РСЦ обратились 13 332 человека, сообщили «Минск-Новости» в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

Там напомнили правила, при соблюдении которых вам пересчитают коммуналку.

Во-первых, нужно отсутствовать по месту регистрации более 10 суток подряд.

Во-вторых, иметь документы, подтверждающие, что в этот период времени вы находились в другом месте. Выезжали за границу — сохраните именные проездные билеты, иные документы, обязательно на русском или белорусском языках; отдыхали в санатории, лежали в больнице или исправлялись в ЛТП — возьмите справку (эпикриз о пребывании на стационарном лечении не подойдет); находились на даче или в деревне — справку из сельского, поселкового исполнительного комитета, садоводческого товарищества, и т. д.

В-третьих, прийти в РСЦ с заявлением и документами надлежит не позднее чем через семь дней после возвращения домой.

— Вообще, есть два варианта, — объясняет начальник расчетно-справочного центра № 3 Центрального района Елена Безушко. — Можно предварительно поставить в известность о сроках выезда организацию, осуществляющую начисление платы за коммунальные услуги, — в Минске это РСЦ, — но по приезде придется обратиться повторно. Например, гражданин сообщает, что будет отсутствовать с 10 по 30 сентября. Ему приостанавливают начисление платы за некоторые ЖКУ, и в извещении за сентябрь, которое придет в октябре, сумма к оплате будет начислена с учетом перерасчета. Если этот человек по каким-то причинам вернулся не 30 сентября, а, скажем, 5 октября, а по приезде предоставил подтверждающие документы, то перерасчет за отрезок с 30 сентября по 5 октября будет уже отражен в извещении за октябрь. Возможно и то, что наш условный плательщик не смог доказать свой отъезд, о котором предупредил. Тогда произведут добор, то есть заново пересчитают плату за ЖКУ. Поэтому более предпочтительным видится вариант, когда гражданин не предупреждает об отъезде, а просто по возвращении приходит в РСЦ и все оформляет за один раз. К примеру, отсутствовал с 10 по 20 сентября, а подтвердил это 25 сентября. За сентябрь сделают начисления в полном объеме, а в извещении за октябрь — уже с перерасчетом.

На каких ЖКУ можно сэкономить? Существует определенный перечень: это обращение с твердыми коммунальными отходами, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение при отсутствии у потребителей приборов индивидуального учета расхода воды и газа, а также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта.

Перерасчет выгоден прежде всего тем плательщикам, у которых не установлены индивидуальные счетчики, обращают внимание специалисты. И подчеркивают: самую затратную позицию — теплоснабжение — не пересчитывают.

Порядок перерасчета за ЖКУ утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 № 1466.

— Ситуации бывают разные, иногда без индивидуального подхода не обойтись, но любая импровизация может быть истолкована контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому сотрудники РСЦ при рассмотрении заявлений о перерасчете платы за некоторые виды коммунальных услуг в связи с отсутствием граждан свыше 10 суток подряд соблюдают законодательство и руководствуются нормативными документами, — резюмирует Е. Безушко.

Сумма возврата зависит прежде всего от периода отсутствия по месту регистрации. В едином РСЦ отмечают, что длительность может составлять месяцы и даже годы.

Пример 1

Дом оборудован лифтом, в квартире газ, индивидуальных счетчиков газа нет, а вот на воду эти приборы установлены. Собственник находился на даче в период с 17 августа 2018 года по 30 июня 2019 года.

Общая сумма перерасчета в виде возврата составила:

— газоснабжение — 62,98 руб.;

— обращение с ТКО — 37,35 руб.;

— электроэнергия на работу лифта — 10,74 руб.

Итого: 111,07 руб.

Пример 2

Дом с лифтом, квартира не газифицирована, нет счетчиков воды. Проживающий в ней гражданин был на оздоровлении в санатории с 17 июня по 4 июля 2019 года (18 дней).

Общая сумма перерасчета в виде возврата составила:

— горячее водоснабжение (подогрев воды) — 3,47 руб.;

— холодное водоснабжение — 3,92 руб.;

— водоотведение (канализация) — 2,58 руб.;

— обращение с ТКО — 1,08 руб.;

— электроэнергия на работу лифта — 0,4 руб.

Итого: 11,45 руб.

При таком же периоде отсутствия, но при условии, что дом не оборудован лифтом, а в квартире имеются приборы индивидуального учета на воду и газ, перерасчет был бы выполнен только по одной услуге — обращение с ТКО, а сумма возврата составила бы 1,08 руб.