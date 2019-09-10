Во вторник, 10 сентября, основатель Alibaba Джек Ма уходит с поста главы компании.

Об этом он объявил 10 сентября прошлого года, пишет «Новое Время» со ссылкой на BBC.

Его сменит на этом посту Даниэль Чжан, исполнительный директор. С этой должности Джек Ма ушел в 2013-м.

Ма основал Alibaba в 1999 году. Компания стала одной из крупнейших интернет-компаний в мире. Сейчас ее стоимость составляет $480 млрд. Ма является самым богатым человеком Китая. Forbes оценивает его состояние в $38,6 млрд. СМИ называют Джека Ма одним из самых узнаваемых китайских бизнесменов.

После ухода из компании Ма, которому сегодня исполняется 55 лет, намерен сосредоточиться на благотворительности и образовании.

Бизнесмен известен своими яркими высказываниями. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году он заявил, что глупость страшнее рака, так как его можно вылечить. В апреле Ма назвал «огромным благословением» для молодых сотрудников возможность работать в режиме 996 (с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю). В августе в ходе дискуссии с сооснователем SpaceX Илоном Маском он заявил, что в будущем рабочая неделя будет длиться всего 12 часов. По его мнению, люди должны работать три дня в неделю по четыре часа в день.