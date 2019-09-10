Комитет по защите журналистов назвал десять стран с самой жесткой цензурой. Перечень опубликовали в специальном докладе Комитета по защите журналистов (CPJ) во вторник, 10 сентября.
По мнению CPJ, страны с самой жесткой цензурой:
1.Эритрея;
2.Северная Корея;
3.Туркменистан;
4.Саудовская Аравия;
5.Китай;
6.Вьетнам;
7.Иран;
8.Экваториальная Гвинея;
9.Беларусь;
10.Куба.
Список основан на исследовании CPJ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами — и заканчивая слежкой за журналистами и ограничением доступа в интернет и социальные сети.
Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.
«Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ», — констатировал Комитет.
В трех ведущих странах — Эритрее, Северной Корее и Туркменистане — средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.
Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.
«Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях», — сказано в докладе.