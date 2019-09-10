Комитет по защите журналистов назвал десять стран с самой жесткой цензурой. Перечень опубликовали в специальном докладе Комитета по защите журналистов (CPJ) во вторник, 10 сентября.

По мнению CPJ, страны с самой жесткой цензурой:

1.Эритрея;

2.Северная Корея;

3.Туркменистан;

4.Саудовская Аравия;

5.Китай;

6.Вьетнам;

7.Иран;

8.Экваториальная Гвинея;

9.Беларусь;

10.Куба.

Список основан на исследовании CPJ по использованию тактики, начиная тюремным заключением и репрессивными законами — и заканчивая слежкой за журналистами и ограничением доступа в интернет и социальные сети.

Список включает только те страны, где правительство жестко контролирует СМИ. В таких государствах, как Сирия, Йемен и Сомали условия для журналистов обусловлены часто конфликтами и негосударственными факторами.

«Репрессивные правительства используют сложную цифровую цензуру и слежку наряду с более традиционными методами, чтобы заставить замолчать независимые СМИ», — констатировал Комитет.

В трех ведущих странах — Эритрее, Северной Корее и Туркменистане — средства массовой информации служат рупором государства, и любая независимая журналистика ведется из изгнания. Те немногие иностранные журналисты, которые получили разрешение въехать в страну, находятся под пристальным наблюдением.

Другие страны в списке используют сочетание жесткой тактики, такой как преследование и произвольное задержание, а также постоянную слежку и целенаправленный взлом, чтобы заставить замолчать независимую прессу.

«Саудовская Аравия, Китай, Вьетнам и Иран особенно искусны в применении этих двух видов цензуры: тюремного заключения и преследования журналистов и их семей, а также в цифровом мониторинге и цензуре в Интернете и социальных сетях», — сказано в докладе.