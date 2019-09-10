Российская актриса Анастасия Заворотнюк прервала молчание в социальных сетях после появления слухов о ее тяжелой болезни.

Пост стал первым за две недели, сообщает портал «Аргументы недели».

Анастасия разместила старую фотографию, на которой она запечатлена в образе Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». Заворотнюк предложила описать ее персонажа тремя смайликами-эмодзи. Публикация архивного снимка лишний раз навела поклонников актрисы на мысли о ее болезни.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия борется с тяжелым недугом. Сообщалось, что артистка скоро выступит с заявлением на одном из центральных российских каналов.