Парламентарии готовят к первому чтению законопроект, согласно которому Кодекс об административных правонарушениях будет приведен в соответствие с антитабачным декретом от 24 января 2019 года № 2.

В связи с этим изменения вносятся в две статьи КоАП, сообщают Naviny.by. Так, статья 12.17 КоАП дополняется ответственностью за продажу лицам, которые не достигли 18 лет, электронных систем курения и жидкостей для них, а также систем для потребления табака. А статья 12.26 КоАП будет предусматривать меры ответственности за нарушение индивидуальным предпринимателем или работником юридического лица порядка продажи таких изделий.

Санкции обеих статей предусматривают штраф от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1275 рублей).

Антитабачный декрет № 2 запрещает выкладывать в витринах и другом торговом оборудовании электронные системы курения и системы для потребления табака.

Кроме того, документ вводит ограничения по местам продажи, использования (потребления) таких изделий, запрещает их рекламу.

В частности, на вывесках магазинов нельзя использовать слова, которые тождественны или сходны с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года системы для потребления табака, электронные системы курения и жидкости для них будут продаваться в магазинах торговой площадью более 1000 квадратных метров только через товарные отделы.