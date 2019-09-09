Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно, сообщает БЕЛТА.

Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполкомам, а в столице — президиуму Мингорсовета и Мингорисполкому. Голосование по зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате парламента проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.